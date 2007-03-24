Мороз вважає недоцільною кримінальну відповідальність за заперечення Голодомору

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ вважає недоцільним встановлення кримінальної відповідальності за заперечення Голодомору в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, так він прокоментував сьогодні на прес-конференції в Житомирі внесений 23 березня Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ до ВР законопроект про зміни до Кримінального кодексу України, у якому пропонується встановити кримінальну відповідальність за публічне заперечення Голодомору 1932-33 років в Україні та Голокосту.

За словами О.МОРОЗА, він щиро наполягав на тому, щоб Верховна Рада України прийняла закон про визнання Голодомору в Україні в 1932-1933 роках. У той же час він вважає недоцільним запроваджувати кримінальну відповідальність за те, «що хтось має свою думку, навіть якщо вона неправильна або не підтверджується історичними подіями». Голова ВР зазначив, що в такій ситуації «це вже переслідування за думку».

Він наголосив, що не потрібно «через 70 років викручувати один одному руки, говорячи: ось який я патріот, бо сказав так, а ти не сказав так, то я на тебе донесу». За словами О.МОРОЗА, цю норму можна реалізувати лише шляхом доносів.

Він зазначив, що такі відносини не можна запроваджувати в суспільстві.