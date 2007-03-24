Якого підгрунтя немає у вбивстві кримського депутата-«регіонала»

Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, член Партії регіонів Анатолій ГРИЦЕНКО не бачить у вбивстві депутата кримського парламенту з фракції Блоку "За Януковича!", генерального директора ВАТ "Меблі" Юрія Нестеренка політичних чи міжнаціональних мотивів.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі кримського парламенту.

"У таких убивць немає і не може бути політичного чи етнічного обличчя", - наголосив кримський спікер.

А.ГРИЦЕНКО сказав, що вбивство Ю.Нестеренка - це той випадок, "коли важко повірити у те, що смерть інколи така нерозбірлива у своєму виборі". "Юрій Ілліч (Нестеренко - УНІАН) завжди вирізнявся життєлюбністю і вмінням зберігати витримку в найскладніших ситуаціях. Ми втратили надійного друга і товариша по партії", - відзначив кримський спікер-«регіонал».

У прес-центрі ВР АРК повідомили, що голова парламенту автономії направив співчуття рідним і близьким трагічно загиблого депутата.

Як повідомляв УНІАН, вдень 23 березня в Сімферополі було вбито депутата, гендиректора фірми "Меблі" Ю.Нестеренка.

Людину, яка завдала декілька ножових поранень депутатові, від яких той помер на місці, затримано. За даними міліції, ним виявився керівник євпаторийської філії ВАТ "Меблі", до якого у Ю.Нестеренка були претензії щодо якості його роботи.

Прокуратурою Київського району Сімферополя порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України, - умисне вбивство.

Начальник кримської міліції Анатолій МОГИЛЬОВ заявив, що це вбивство "не пов`язане з національними чи політичними питаннями".

Деякі кримські ЗМІ повідомляють, що підозрюваний у вбивстві Ю.Нестеренко - кримський татарин.