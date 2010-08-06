Після рішення Путіна в США зросли ціни на пшеницю

У США сьогодні зафіксовано рекордний за останні два роки стрибок цін на пшеницю, викликаний рішенням Росії запровадити тимчасову заборону на експорт зернових до 31 грудня 2010 р. з огляду на засуху в країні. Вартість пшениці злетіла за одну торгову сесію на 4,4%, тож ціна зерна з постачанням у вересні 2010 р. перевищила позначку в 8,21 дол. за 1 бушель (27 кг), передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Reuters.

На азіатських торгових майданчиках ф`ючерси на пшеницю з початку дня також встигли продемонструвати істотне підвищення - на 4,8%.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр РФ Володимир Путін повідомив про те, що уряд РФ ухвалив ввести тимчасову заборону на експорт зерна і виготовлених з нього товарів з огляду на засуху.