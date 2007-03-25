Сьогодні у Києві буде хмарно з проясненнями

Сьогодні на території України за прогнозами синоптиків очікується хмарна погода з проясненнями. У Криму та Приазов`ї пройдуть невеликі дощі, вночі місцями сильні дощі.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер південно-східний, східний, окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9° тепла, 25 березня місцями 10-13°. На решті території мінлива хмарність. Без опадів, лише 25 березня у східній частині місцями невеликий дощ. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 25 березня 0-5° тепла, 26 березня від 2° тепла до 3° морозу, вдень 4-9° тепла.

27-28 березня - без істотних опадів, лише в Криму, а 28 березня місцями і у південних областях невеликі опади. Температура вночі від 3° морозу до 3° тепла, у східних областях, а 28 березня в Україні, окрім Криму, 0-5° морозу; вдень 3-9° тепла.

У Києві та області температура вночі 25 березня 0-5° тепла, 26 березня від 2° тепла до 3° морозу, вдень 4-9° тепла.

27-28 березня - без істотних опадів. Температура вночі 27 березня від 2° морозу до 3° тепла, 28 березня 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла.