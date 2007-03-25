309 населених пунктів України залишаються знеструмленими

В Україні без електропостачання залишаються 309 населених пунктів, знеструмлених впродовж 23 березня та в ніч на 24 березня внаслідок складних погодних умов (шквалисті пориви вітру).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зокрема, знеструмленими залишилися в Миколаївській - 104 н.п. (відновлено - 243), в Херсонській - 112 н.п. (відновлено - 102), в Запорізькій - 21 н.п. (відновлено - 11), в Одеській - 30 н.п. (відновлено - 266), в АР Крим - 20 н.п., у Львівській - 14 н.п. (відновлено - 46), в Закарпатській - 2 н.п. (відновлено - 45), в Івано-Франківській - 4 н.п. (відновлено - 22) та Волинській - 4 н.п.

До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено аварійні бригади обленерго.

Координацію аварійно-відновлювальних робіт здійснюють оперативні групи Головних управлінь МНС України в областях.