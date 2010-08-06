У Луцьку замироточила ікона Йоана Предтечі

У Луцьку в тимчасовій Благовіщенській церкві замироточила ікона Йоана Предтечі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Волинської єпархії Української православної церкви Київського патріархату.

Крім того, ще одна ікона - ікона Пантелеймона - у верхній частині випромінює тепло, а у нижній – холодна, хоча ніяких джерел енергії біля неї нема.

Як зазначено в повідомленні, ікона Йоана Предтечі - дерев’яний писаний образ із частинкою вмонтованих мощей святого вкрився краплями, які поступово почали гуснути. Появу крапель настоятель храму протоієрей Микола САВЧУК помітив ще 6 липня. Наступного дня, 7 липня, перед Службою з нагоди Різдва Йоана Хрестителя прихожани побачили, що краплини вкрили образ ще більше. Відтоді були різні версії того, що сталося, які могли б пояснити природне їх походження, але всі вони відпали. Відтак священик отримав благословення спостерігати за іконою, що замироточила, та здійснювати відповідні богослужіння.

Як розповіли у прес-службі єпархії, мироточіння ікон у цій церкві спостерігали й раніше. У попередні роки саме в цьому храмі мироточили образи Луки Кримського, Іова Почаївського, апостолів Петра й Павла, Різдва Христового.

Що ж до дива з іконою Пантелеймона, то, за словами настоятеля храму, це явище нове. Загалом коментувати дива священик не наважується, але зазначив, що колись на цьому місці стояв храм, тож дива в невеличкій тимчасовій церкві можна розцінити „як благословення з Небес на будівництво тут величної церкви”.