Підприємець отримав чотири вогнепальні поранення і вижив

Прокуратура Богунського району Житомира закінчила розслідування та передала до суду резонансну кримінальну справу про вчинення замаху на приватного підприємця.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської обласної прокуратури.

За словами прокурора Юрія САРАПІЙЧУКА, у листопаді минулого року вдень у Житомирі поблизу Соборного майдану було скоєно особливо тяжкий злочин- спроба вбивства приватного підприємця-мешканця обласного центру.

Громадянин іншої держави, який ніде не працював та перебував у міжнародному розшуку за попередньо скоєний злочин, зустрів знайомого підприємця і на ґрунті неприязних стосунків вистрелив в нього з вогнепальної зброї-семизарядного револьверу "Наган". Куля потрапила в стійку автомобіля, а потерпілий вискочив з авто. Проте нападник і далі переслідував підприємця, зробивши ще шість пострілів, після чого житомирянин отримав чотири вогнепальні поранення.

"Як засвідчили матеріали слідства, намір вбивства не було доведено до кінця лише тому, що у револьвері скінчилися набої, після чого злочинець втік разом з вогнепальною зброєю. Під час затримання нападника у нього вилучили арсенал боєприпасів до кількох видів вогнепальної зброї та наган, з якого було зроблено постріли у підприємця", - повідомив прокурор Житомира.

Вчинені дії кваліфіковано за ч.2 ст.15 (замах на злочин), ч.1 ст.115 (умисне вбивство) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України, що передбачають покарання позбавленням волі на термін від 7 до 15 років. Остаточну міру покарання визначить суд.