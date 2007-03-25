Четвірка ”сміливих” пограбувала найбільше казино Бельгії

У Бельгії четверо озброєних людей в масках пограбували казино, за приблизними підрахунками, на 600 тис. євро (800 тис. дол.). Злочин було скоєно в найбільшому в Бельгії гральному закладі в Брюсселі - Grand Casino Brussels.

Близько четвертої години ранку за місцевим часом у приміщення казино увірвалися четверо грабіжників, обличчя яких приховували маски. Погрожуючи персоналові закладу зброєю, вони примусили службовців відкрити касу.

В ході пограбування не було зроблено жодного пострілу, ніхто не постраждав. Грабіжники зникли з місця злочину на краденому таксі. Поліція почала пошуки злочинців, передає Associated Press.

РБК