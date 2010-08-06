На Донеччині оголошено 5-й рівень пожежної небезпеки

У Донецькій області оголошено 5-й рівень надзвичайної пожежної небезпеки й заборонено в`їзд на лісову територію.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, сьогодні губернатор Анатолій БЛИЗНЮК у зв`язку з ситуацією надзвичайної пожежної небезпеки, що склалася в регіоні, звернувся до всіх жителів області із застереженням про небезпеку займань і попередженням про особисту відповідальність кожного порушника протипожежної безпеки.

Він нагадав, що у зв`язку зі стійкою спекотною погодою і 5-м рівнем надзвичайної пожежної небезпеки в регіоні сильно збільшилася кількість займань - лише за минулу добу на території Донецької області виник 131 випадок із пожежами різного характеру.

У зв`язку з цим у Донецькій області заборонено: відвідання хвойних насаджень і заїзд на територію лісового фонду транспорту (окрім транзитних шляхів), за винятком того, що використовується з сільськогосподарською метою; встановлення наметів і розведення багать у лісових і сільськогосподарських масивах навіть поблизу; підпал стерні після збирання зернових; куріння у вказаних зонах.

«У разі невиконання вищепереліченого співробітники лісових господарств разом із працівниками міліції та ДАІ складуть акт стягнення за порушення вищепереліченого, керуючись законодавством України. Кожен порушник нестиме відповідальність за свої дії», - попередив губернатор.