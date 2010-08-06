Аеропорт «Бориспіль»: пітаки до Москви вилітають за графіком

Літаки до Москви зараз вилітають за графіком. Про це УНІАН повідомила прес-секретар аеропорту «Бориспіль» Оксана ОЖИГОВА.

«Ситуація вранці справді була такою, що літаки летіли із запізненням», - зазначила вона. За її словами, на даний момент авіакомпанія «АероСвіт» виконує рейси в аеропорт Внуково за графіком. У той же час російська авіакомпанія «Сибір», яка за графіком вже мала вилетіти з Домодєдово в «Бориспіль», поки що не вилетіла з цього аеропорту.

Як повідомили деякі ЗМІ, московський аеропорт Шереметьєво, в який через погані погодні умови, викликані смогом, відправляли на посадку літаки з Домодєдово і Внуково, переобтяжений. За даними Росавіації, зараз рейси, що прямують до Москви, відправляються до Воронежа, Санкт-Петербурга, Нижнього Новгорода, Казані і Харкова.

У той же час, сьогодні літак, що летів до Москви, повернувся до Харкова через погодні умови, викликані смогом.