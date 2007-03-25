Сер Елтон Джон святкує ювілей

Легендарному британському співаку Елтону Джону виповнюється шістдесят років. З цієї нагоди, улюбленець мільйонів меломанів усього світу приготував для шанувальників приємні подарунки.

26 березня в інтернеті з`явиться повна колекція його музичних творів, що складається з 400 треків. Співак зізнався, що давно хотів, щоб його музика була доступна мільйонам. На честь 60-річчя музикант дасть рекордний 60-ий концерт. Виступ відбудеться 5 квітня, на сцені Madison Square Garden у Нью-Йорку. Напередодні ювілею співак організував доброчинні бали. Кошти спрямують на допомогу людям, хворим на СНІД. На одному з таких заходів Елтон Джон з`явився у формі російського генерала. Британська преса вирішила, що таким чином сер Елтон Джон приміряє свої образи для концерту у Москві, який запланований на початку червня.

5 канал