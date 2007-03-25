Сьогодні на Хрещатику влаштували лижні перегони на асфальті (фото)

Близько 30 українських студентів – противників політичного діалогу між Президентами України та Білорусі Віктором ЮЩЕНКОМ і Олександром ЛУКАШЕНКОМ провели сьогодні змагання по бігу на лижах в центрі Києва, повідомляє "Новий Регіон".

Учасники змагань зробили кілька забігів на лижах по асфальту на 50-метрову дистанцію на Майдані Незалежності. У змаганні міг брати участь кожен охочий – лижі кріпили до взуття скотчем, через що у деяких спортивне спорядження спадало з ніг ще на середині дистанції.

«Як відомо, у всіх лижних забігах на приз О.ЛУКАШЕНКА перемагає сам О.ЛУКАШЕНКО. Цією акцією ми хочемо висловити протест проти бажання В.ЮЩЕНКА вести діалог з білоруським диктатором», – заявили організатори акції.

Слід зазначити, що одночасно з лижними змаганнями на Майдані відбувалася і антинатовська акція протесту, організована КПУ і СДПУ(о).

Частина комуністів підійшла до противників О.ЛУКАШЕНКА і розкритикувала змагання, заявивши, що білоруський президент є зразком для України.

Самі ж організатори лижних перегонів на асфальті залишилися задоволені: їхні змагання викликали величезний інтерес журналістів, зазначає "Новий Регіон".

Акція відбулася в рамках фестивалю "Білоруська весна".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Мінську відбувся несанкціонований мітинг білоруської опозиції. У ньому взяли участь близько трьох-чотирьох тисяч осіб, зокрема посли країн ЄС, акредитовані в Білорусі.

Білоруська опозиція приурочила свою акцію до Дня волі (незалежності). Цього дня в 1918 році була створена Білоруська Народна Республіка (БНР), яка проіснувала декілька місяців. Потім уряд БНР був розігнаний, і до Білорусі прийшла радянська влада. Білоруська опозиція відзначає цей день як День незалежності - День волі.