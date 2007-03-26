Україною пронеслася стихія: є жертви

Без електропостачання залишаються 33 населених пункти у чотирьох областях України, які були знеструмлені 23 березня та в ніч на 24 березня внаслідок складних погодних умов (шквалисті пориви вітру) через спрацювання автоматичних систем захисту ліній електропередач.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зокрема, у Херсонській області залишаються без електрики 17 населених пунктів, у Миколаївській - 9 н.п., Київській - 6 н.п. та Одеській - 1 н.п.

Станом на 7-му годину ранку 26 березня в 1 тис. 176 населених пунктах електропостачання відновлене.

До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Протягом 25 березня у постраждалих областях працювали оперативні штаби та групи з прийому заяв від громадян, з`ясування ступеню пошкоджень та підрахування попередніх матеріальних збитків

Як зазначили у МНС, зокрема, у Миколаївській області внаслідок стихії загинула 1 особа та 6 осіб постраждали, частково пошкоджені покрівлі та елементи конструкцій близько 2 тис. будівель.

У Херсонській області 6 осіб постраждало, частково пошкоджено покрівлі 18 шкіл, 4 дитячих садків та 3 будинків культури. Повалено 46 дерев, обірвано 4 тролейбусні лінії, пошкоджено газову трубу середнього тиску та зруйнована водонапірна вежа.

У Кіровоградській області внаслідок стихії постраждала 1 особа, зруйновано та частково пошкоджено покрівлі будівель.

У Криму в агрофірмах “Крим-Аромат", "Крим", Бахагропром", "Сади України" та "Тургенєвська" пошкоджено посіви озимих зернових культур, виноградники та фруктові дерева. Розміри збитків уточнюються.

На території постраждалих областей та в АР Крим тривають відновлювальні роботи.

Працюють комісії ТЕБ та НС щодо встановлення розмірів матеріальних збитків та проведення першочергових заходів ліквідації наслідків стихії.

Координацію аварійно-відновлювальних робіт здійснюють оперативні групи Головних управлінь МНС в областях.