Чалий: поїздка Яценюка до Брюсселя - хороший сигнал для України

Швидке запрошення новопризначеного міністра закордонних справ Арсенія Яценюка до Брюсселя є хорошим сигналом для України, заявив експерт міжнародних програм Центру економічних і політичних досліджень Разумкова Валерій Чалий. В інтерв`ю „Німецькій хвилі” політолог висловив сподівання, що це сприятиме ефективному розвитку відносин з Євросоюзом.

Нового керівника українського МЗС до Брюсселя особисто запросила єврокомісар з питань зовнішніх відносин Беніта Ферреро-Вальднер. Також з Арсенієм Яценюком воліє зустрітися керівництво Європарламенту. Ймовірніше вони хочуть почути від новопризначеного міністра про подальше спрямування зовнішньої політики України, каже Валерій Чалий, оскільки тривала невизначеність з посадою голови МЗС негативно була сприйнята європейськими партнерами: „Ця поїздка сприятиме сьогодні конкретизації орієнтирів, зокрема щодо посиленої угоди «Україна - ЄС». Це ще й свідчить про важливість України для Євросоюзу. Одночасно, я думаю, це той напрям, де пан Яценюк буде почуватися більш впевнено, починаючи дипломатичну кар’єру”. Також під час поїздки до Брюсселя керівник зовнішньополітичного відомства України зустрінеться з представниками міжнародних організацій, а пізніше приєднається до урядової делегації на чолі з Прем’єр-міністром України Віктором Януковичем у рамках його візиту до столиці об’єднаної Європи.