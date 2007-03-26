Укрзалізниця на свята призначила 19 додаткових потягів

Для задоволення потреб пасажирів і забезпечення перевезень на пасхальні і травневі свята «Укрзалізниця» станом на 26 березня 2007 року додатково призначила 19 потягів.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі «Укрзалізниці».

Зокрема, Південно-Західна залізниця призначила потяги: №219/220 Київ - Івано-Франківськ (відправленням з Києва 6 і 7 квітня о 0.33, назад з Івано-Франківська - 6 і 7 квітня) №269/135 Київ - Івано-Франківськ (з Києва 4, 6, 13, 20, 27, 29/04, назад з Івано-Франківська - 5, 7, 14, 21, 28, 30/04) №207/208 Київ-Ужгород-Київ (з Києва 5, 6, 13, 20, 25, 27, 28, 29, 30/04, 1/05, назад з Ужгорода - 6, 7, 15, 21, 26, 28, 29, 30/04, 1, 2/05) №505/506 Київ-Ужгород-Київ (з Києва 6 квітня) №537/538 Київ-Ужгород (з Києва - 5 квітня, назад з Ужгорода – 6 квітня) №57/58 Київ-Львів (з Києва 6, 13/04, назад зі Львова - 7, 14/04) №57/254 Київ-Львів (з Києва 5/04, назад зі Львова - 6/04) №155/156 Київ-Львів на додаткові рейси (відправленням з Києва 4, 5, 9, 10, 30/04, 2/05, назад зі Львова - 4, 5, 9, 10, 30/04, 2/05) №282/281-144/143 Київ-Сімферополь (з Києва 6 квітня, назад - 7 квітня) №124/123 Київ-Сімферополь (з Києва 7, 28, 29/04, назад із Сімферополя - 28, 29/04).

Донецька залізниця призначила три додаткових потяги: №575/576-524/523 Донецьк-Київ (відправленням з Донецька з 1 квітня по 13 травня по четвергах і неділях, окрім 8 квітня, назад відправленням з Києва - з 2 квітня по 14 травня по понеділках-п`ятницях, окрім 9 квітня) №575/576-524/523 Донецьк-Київ (відправленням з Донецька 9/04, з Києва - 10/04) і №524/118 Донецьк-Київ (відправленням з Донецька 5 квітня, назад з Києва - 6 квітня).

Львівська залізниця призначила також три додаткових потяги: №273/274 Івано-Франківськ-Київ (відправленням з Києва 4 і 9 квітня, назад з Києва - 5 і 10 квітня) №220 Львів-Київ (відправленням зі Львова 9/04) №254 Львів-Київ (відправленням зі Львова 10/04).

Південна залізниця призначила додатково потяг №225/226 Харків-Ужгород (відправленням з Харкова 4, 6, 8/04; назад з Ужгорода - 5, 7, 9/04), Придніпровська залізниця - №127/128 Дніпропетровськ-Київ (відправленням з Дніпропетровська 6, 10, 26, 27/04, 3, 10/05, назад з Києва - 6, 26, 27/04, 3, 10/05) і №146/145 Сімферополь-Київ (відправленням із Сімферополя 5, 12, 19, 26/04, 3, 5, 6, 7, 9/05, назад з Києва - 7, 14, 21, 28/04).