Експерт: з новим Податковим кодексом місцева влада фактично не потрібна

Українські експерти вважають, що деякі податки, адміністрування яких пропонується передати від місцевих властей до центральних, згідно з проектом Податкового кодексу, апріорі не можуть адмініструватися на загальноукраїнському рівні.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, кандидат економічних наук Андрій НОВАК відзначив, що Бюджетний кодекс не змінив співвідношення податків, які спрямовуються до місцевих і центрального бюджетів, на користь місцевих бюджетів. На сьогодні воно приблизне таке: 80% податків спрямовуються до Держбюджету, 20% - залишаються на місцях. «До загальнообов`язкових державних податків і зборів віднесено 19, а до місцевих – 1 податок з реклами і чотири види збору. Це - ринковий збір за торгові точки, туристичний збір, збір за паркування машин і збір щодо деяких видів підприємницької діяльності… Це все, що влада залишила місцевим бюджетам», - сказав він.

За словами експерта, місцева влада за таких умов фактично не потрібна, оскільки від таких доходів вона не може вирішити локальні проблеми на місцях. А.НОВАК вважає, що для адміністрування даного податку і зборів досить одного податкового інспектора.

Також А.НОВАК відзначив, що розробкою Податкового кодексу мають опікуватися експерти. «Цей механізм (загальноукраїнське обговорення проекту Податкового кодексу – УНІАН) я сам вважаю не більше, ніж фікцією, тому що Податковий кодекс мають готувати виключно фахівці. Ідея надсилати всі пропозиції, а ми їх враховуватимемо,.. ну це виглядає на рівні дитячого садку», - вважає А.НОВАК.

Довідка УНІАН. 17 червня Верховна Рада України прийняла у першому читанні проект Податкового кодексу, внесений на розгляд парламенту Кабінетом міністрів.

23 червня Президент Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що проект Податкового кодексу у нинішній редакції потребує серйозного доопрацювання.

З критикою проекту Податкового кодексу виступають представники як опозиції, так і коаліції.

ВР ухвалила рішення винести проект Податкового кодексу на всенародне обговорення.

3 серпня відкоригований проект Податкового кодексу України опубліковано в «Урядовому кур`єрі».