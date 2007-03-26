У Донецьку вбили доньку гетьмана Українського реєстрового козацтва

Вбито доньку ректора Донецького інституту штучного інтелекту, гетьмана Українського реєстрового козацтва Анатолія Шевченка. Про це "Острову" повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області.

Вбивця завдав жертві два ножові удари: у серце і в праву частину грудей з ураженням легені.

За даними прокуратури, 32-річна жінка була вбита 21 березня увечері. Її тіло було виявлене 22 березня.

Загибла увечері вийшла з власного будинку у Куйбишевському районі, щоб провести до зупинки вчителя музики, який займається з її дитиною. Після цього вона зайшла в магазин, де купила сік. Востаннє її бачили 21 березня о 18-ій годині 30 хвилин.

За фактом вбивства ведеться слідство. Правоохоронці не виключають версію пограбування. У жертви зникла сумочка.