Міністр освіти не придумав нічого нового

Кількість бюджетних місць для отримання дипломів спеціаліста і магістра за новими умовами вступу залишається незмінною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив міністр освіти і науки України Станіслав НІКОЛАЄНКО, коментуючи наказ Міністерства освіти і науки №84 «Про затвердження умов прийому до вищих навчальних закладів України». (Згідно з цим наказом, студент, який навчається у вузі, де навчальний процес триває 5 або більше років, після закінчення четвертого курсу випускається з дипломом бакалавра, а для продовження навчання і отримання дипломів спеціаліста або магістра змушений складати нові вступні іспити на п`ятий курс).

За словами міністра, студенти, які вступали на 1-й курс, у переважній більшості писали заяви про вступ на навчання за бакалаврською програмою.

С.НІКОЛАЄНКО зазначив, що “у тих навчальних закладах, де помилково за вини приймальних комісій, ректорів було написано: “прошу зарахувати мене на спеціаліста”, ми пішли назустріч студентам і дозволили їм робити перевід із бакалавра на спеціаліста через підсумкові екзамени в бакалавртурі”.

Міністр також зауважив, що переважна більшість українських університетів без протестів проводить вступні іспити на 5-й курс. За його словами, Києво-Могилянська академія працює так вже 12 років.

“Якщо в кого є претензії, то нехай ініціативу проявляють депутати на Верховній Раді України і відміняють Закон “Про вищу освіту”, коригують статтю 53 Конституції України, відміняють 5 постанов Кабінету Міністрів і нема питань. Я не придумав нічого нового. Я виконую діюче законодавство”, - наголосив С.НІКОЛАЄНКО.

За його словами, цю “проблему вирішили з львівськими студентами”. “Ми в цьому році там, де є тертя, дозволили, як виняток, зробити це так, як минулого року”, - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня близько 4 тисяч студентів львівських вищих учбових закладів провели мітинг під стінами Львівської обласної ради з вимагою скасувати окремі норми наказу Міністерства освіти України «Про затвердження умов прийому до вищих навчальних закладів України» (наказ № 84 від 05.02.2007), в тому числі ті, які передбачають для них нові умови навчання – вступ на 5-й курс навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів магістра та спеціаліста.

Депутати Львівської обласної ради підтримали вимоги студентів, одноголосно прийняли рішення звернутися до Президента України, прем’єр-міністра та Верховної Ради з пропозицією ввести в дію наказ Міністерства освіти в частині запровадження вступних іспитів на п’ятий курс у вищих навчальних закладах для студентів, які вступатимуть з 2007 року.

22 березня в Луцьку близько півтисячі волинських студентів провели акцію протесту проти наказу Міносвіти про нові правила прийому на 5-й курс.