Заборгованість із зарплат доходить до 45 млн. грн.

У Донецьку на даний час заборгованість по виплатам заробітної плати перед працівниками доходить до 45 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції донецький міський голова Олександр ЛУК`ЯНЧЕНКО.

За його словами, зараз обсяг заборгованості із зарплат у місті «періодично коливається від 30 до 45 млн. грн. у залежності від термінів виплат заробітної плати». Серед основних боржників міський голова назвав шахтобудівні організації і підприємства міста, шахти III групи, які підготовлені до закриття, підприємства-банкрути.

Також О.ЛУК`ЯНЧЕНКО зазначив, що одна з найбільших заборгованостей із зарплати в обсязі 11 млн. грн. сьогодні – перед метробудівцями. Але мер все-таки висловив надію, що, завдяки постійному контролю питань, що стосуються виплати зарплати городянам, з боку органів місцевої влади, заборгованість ця буде скорочуватися.