В Україну їде Scorpions
17:48, 26 березня 2007Суспільство
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Концерт відбудеться 10 квітня
10 квітня в київському Палаці спорту відбудеться єдиний в Україні концерт легендарної групи .
Як повідомили УНІАН організатори гастролей, концерт німецьких рокерів пройде в рамках Scorpions - Humanity World Tour - саме так називається концертний тур групи, який стартував 2 березня грандіозним концертом у Москві.
У Києві музиканти обіцяють зіграти класичний репертуар хітів, а також композиції з нового альбому Humanite Hour 1.
На думку критиків, Scorpions знаходяться на вершині своєї творчої слави і світовий тур 2007 року має усі шанси увійти до історії рок-музики.
Концерт групи у київському Палаці спорту розпочнеться о 19.00.
Вартість квитків від 100 до 800 грн.
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