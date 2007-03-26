В Україну їде Scorpions

10 квітня в київському Палаці спорту відбудеться єдиний в Україні концерт легендарної групи .

Як повідомили УНІАН організатори гастролей, концерт німецьких рокерів пройде в рамках Scorpions - Humanity World Tour - саме так називається концертний тур групи, який стартував 2 березня грандіозним концертом у Москві.

У Києві музиканти обіцяють зіграти класичний репертуар хітів, а також композиції з нового альбому Humanite Hour 1.

На думку критиків, Scorpions знаходяться на вершині своєї творчої слави і світовий тур 2007 року має усі шанси увійти до історії рок-музики.

Концерт групи у київському Палаці спорту розпочнеться о 19.00.

Вартість квитків від 100 до 800 грн.