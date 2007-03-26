Пора звинуватила Каськіва в отриманні $2 млн від регіоналів

Вінницька організація ГП «Пора» вимагає розслідувати інформацію про отримання Головою політради Владиславом Каськівим від керівництва Партії Регіонів двох мільйонів доларів в обмін на лояльне ставлення ПОРИ до «антикризовиків» і усунення його з посади голови політради. Про це повідомляє «Главред» з посиланням на прес-службу Вінницького відділення партії «Пора».

26 березня обласна конференція Вінницької організації ПОРИ визнала доцільним створити слідчу комісію з метою перевірки інформації щодо отримання Головою політради Каськивим від керівництва ПР двох мільйонів доларів в обмін на лояльне ставлення ПОРИ до «антикризовиків».

«Ми можемо лише здогадуватися про сутність домовленостей Каськіва з ПР, але враховуючи ту інформацію, яку обнародував Борис Пенчук, щодо згортання Каськівим проекту «Антимафія», вилучення ним рукописів останньої книги Пенчука – все це свідчить про те, що зобов`язання Каськіва перед «регіоналами» все ж таки існують», - заявив Якименко.

«Тому ми вважаємо за доцільне, щоб Владислав Каськів, за фактом підозри у співпраці з Партією Регіонів склав свої повноваження Голови політради на період діяльності слідчої комісії», - відзначив він.

На думку Якименка, факт такої підозри є причиною того, щоб на позачергових Громадських зборах Каськів взагалі склав свої повноваження Голови партії.