Кабмін дозволив голові ДПАУ тримати 9 заступників (список)

19:27, 26 березня 2007
Суспільство
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Додаткові вакансії одразу заповнилися

Кабінет міністрів України призначив Олега МАТВЄЄВА й Івана ПРИЙМАКА заступниками голови Державної податкової адміністрації України.

Відповідні постанови №487 (про введення двох додаткових посад заступника голови ДПАУ), №488 (про призначення О.МАТВЄЄВА) і № 489 (про призначення І.ПРИЙМАКА) були прийняті КМУ 21 березня ц.р.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін своєю постановою від 15 серпня 2006 року (№1208) встановив, що голова ДПАУ має сім заступників, зокрема першого заступника голови й першого заступника голови – начальника податкової міліції.

Довідка УНІАН. На сьогодні у голови ДПАУ Анатолія БРЕЗВІНА сім заступників:

перший заступник голови ДПАУ Вадим КАЙЗЕРМАН,

перший заступник голови ДПАУ – начальник податкової міліції Валерій КОРЯЧКІН,

заступник голови ДПАУ Микола РОМАНІВ,

заступник голови ДПАУ Сергій ЛЕКАРЬ,

заступник голови ДПАУ Григорій БОНДАРЕНКО,

заступник голови ДПАУ Леонід БОЄНКО,

заступник голови ДПАУ Ярослав ЯНУШЕВИЧ.

 

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