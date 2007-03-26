Кабмін дозволив голові ДПАУ тримати 9 заступників (список)
Додаткові вакансії одразу заповнилися
Кабінет міністрів України призначив Олега МАТВЄЄВА й Івана ПРИЙМАКА заступниками голови Державної податкової адміністрації України.
Відповідні постанови №487 (про введення двох додаткових посад заступника голови ДПАУ), №488 (про призначення О.МАТВЄЄВА) і № 489 (про призначення І.ПРИЙМАКА) були прийняті КМУ 21 березня ц.р.
Як повідомляв УНІАН, Кабмін своєю постановою від 15 серпня 2006 року (№1208) встановив, що голова ДПАУ має сім заступників, зокрема першого заступника голови й першого заступника голови – начальника податкової міліції.
Довідка УНІАН. На сьогодні у голови ДПАУ Анатолія БРЕЗВІНА сім заступників:
перший заступник голови ДПАУ Вадим КАЙЗЕРМАН,
перший заступник голови ДПАУ – начальник податкової міліції Валерій КОРЯЧКІН,
заступник голови ДПАУ Микола РОМАНІВ,
заступник голови ДПАУ Сергій ЛЕКАРЬ,
заступник голови ДПАУ Григорій БОНДАРЕНКО,
заступник голови ДПАУ Леонід БОЄНКО,
заступник голови ДПАУ Ярослав ЯНУШЕВИЧ.