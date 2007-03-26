Пожежа на шахті ім. Дзержинського: під землею залишаються тільки рятувальники
20:17, 26 березня 2007Суспільство
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634 людини виведені на поверхню
На шахті імені Ф.Дзержинського ДП “Ровенькиантрацит”, де о 14.33 сталася пожежа, гірничорятувальниками благополучно виведені на поверхню всі 634 гірники, які на момент пожежі перебували у шахті.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив черговий територіального управління Держпромгірнагляду по Луганській області.
У даний час під землею залишилися тільки рятувальники, які здійснюють технічні роботи.
Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними прес-служби Міністерства з надзвичайних ситуацій, пожежа виникла під час несанкціонованого ведення вогневих робіт.
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