Чорновіл: Ющенко переніс здійснення кримінального злочину на завтра

Народний депутат, член фракції Партії регіонів Тарас ЧОРНОВІЛ заявляє, що завтра планується візит Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Конституційного Суду.

Про це йдеться у коментарі Т.ЧОРНОВОЛА, переданому УНІАН прес-службою Партії регіонів.

"Інформація, яка надходила впродовж сьогоднішнього дня дійсно була достатньо тривожна, - зазначив Т.ЧОРНОВІЛ. - Оскільки появилися підтвердження, що Президент вирішив викликати в Секретаріат глави держави частину членів Конституційного Суду для певних консультацій з метою вплинути на їхні рішення при вирішенні загальнодержавних проблем, на зразок перегляду Закону "Про Кабінет Міністрів", можливості перегляду Конституції України тощо".

За словами народного депутата, раніше вже надходила подібна інформація, що був подібний тиск з боку Секретаріату Президента на суддів Конституційного Суду. "Вони не здалися під цим тиском. І ось з`явилася інформація, що буде особиста розмова глави держави із суддями. З деякими із них Президенту вдалося переговорити. А тепер вирішено провести зустріч Президента з керівництвом Конституційного Суду і з тими суддями, на чиї голоси Президент розраховує і може вплинути", - стверджує Т.ЧОРНОВІЛ.

Він запевняє, що сьогодні готувалася така зустріч в Секретаріаті Президента, але вона набула розголосу і зірвалася. "Виклик суддів КС до глави держави є надзвичайно жорстке порушення Конституції. Це є прямий тиск на Конституційний Суд... У даному випадку, якби подібний факт відбувся, як здійснена акція, то це можна було б розглядати, як кримінальний злочин...", - наголошує Т.ЧОРНОВІЛ.

За його словами, у Кабінеті міністрів України є інформація про оформлення відрядження на двох суддів КС для поїздки в Страсбург, котрі мали бути доповідачами по значимих питаннях. Народний депутат стверджує, що вони не змогли виїхати у це відрядження, оскільки їм надійшов виклик на зустріч з Президентом...

У нас на даний час, за словами Т.ЧОРНОВОЛА, є інформація, що на завтра планується візит В.ЮЩЕНКА до Конституційного Суду. “Ми її не можемо ні підтвердити, ні спростувати, але застерігаємо, якщо в ході цього візиту здійснюватимуться будь-які спроби тиснути на КС - це є кримінальна відповідальність, яка може за собою потягнути дуже серйозні висновки щодо майбутнього Президента ЮЩЕНКА", - резюмував народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, член фракції Партії регіонів Григорій ІЛЛЯШОВ заявив про тиск Президента України В.ЮЩЕНКА на суддів Конституційного Суду.

Зокрема, Г.ІЛЛЯШОВ заявив про нібито зустріч глави держави, що відбувається в Секретаріаті Президента, з суддями КС. За його словами, «Президент не мав права цього робити. Це – форма тиску на суддів при здійсненні ними своїх повноважень».

У той же час, у прес-службі Президента України УНІАН заявили, що зустрічі В.ЮЩЕНКА з суддями Конституційного Суду України не було й не планується.