Янукович: народ ще не відчув поліпшення, але непомітна робота триває

Український народ ще не відчув поліпшення показників роботи уряду.

Таку думку прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив сьогодні ввечері в ефірі телеканалу «Україна».

«Сьогодні об`єктивно можна сказати, що ми поліпшили економічні показники роботи, і об`єктивно можна сказати, що український народ ще цього сьогодні не відчув, але динаміка зростання економіки дає нам можливість покращувати соціальні показники», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Він відзначив, що уряд зробив «дуже сміливий», проте прорахований крок зі збільшення пенсій і зарплат, і «бачить та відчуває динаміку зростання економіки, яка дозволить мати добрий фінансовий результат» при інфляції на рівні 7,5-8%. «Багато з того, що нам вдалося за цей період часу зробити, начебто непомітна робота, проте, вона впливала позитивно в цілому на відношення до влади наших громадян і на відношення до нашої країни наших міжнародних партнерів», - підкреслив прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня Верховна Рада прийняла урядовий варіант законопроекту про внесення змін до закону про державний бюджет України на 2007 рік, що передбачає підвищення мінімальної зарплати з 1 квітня до 420 грн. на місяць, з 1 липня - до 440 грн., з 1 жовтня - до 460 грн.