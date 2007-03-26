Янукович доручив Мінфіну терміново змінити закон про держзакупівлі

Прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Міністерству економіки терміново підготувати проект змін до закону "Про закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти" таким чином, щоб він створював прозорий і ефективний механізм держзакупівель та дієвий контроль над використанням бюджетних коштів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабінету Міністрів.

В.ЯНУКОВИЧ наполягає, щоб законопроект про зміни до закону про закупівлі товарів було внесено на розгляд Верховної Ради вже на найближчому пленарному тижні (з 3 про 6 квітня - УНІАН).

"Редакція чинного закону України, на жаль, не є досконалою, навіть після багатьох змін, ініційованих представниками уряду", - вважає В.ЯНУКОВИЧ. Прем`єр підкреслив, що норми чинного закону надмірно ускладнюють роботу органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, державних установ, підприємств, культурних установ.

В.ЯНУКОВИЧ також доручив правоохоронним і контрольно-ревізійним органам ретельно проаналізувати стан боротьби з корупцією при здійсненні держзакупівель і внести пропозиції з удосконалення механізмів контролю за використанням бюджетних коштів.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня 2006 р. Верховна Рада України прийняла Закон “Про внесення змін до деяких законів України по питаннях закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти”. 5 січня 2007 р. Президент Віктор ЮЩЕНКО підписав вказаний закон із зауваженнями. Зокрема, глава держави відзначав, що окремі положення цього закону викликають певні зауваження через недосконалість механізму здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.