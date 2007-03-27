Конгрес США затвердив закон про підтримку вступу в НАТО України і Грузії

Палата представників конгресу США на засіданні увечері у понеділок остаточно затвердила законопроект про підтримку вступу Грузії і України в НАТО, а також про виділення з американського бюджету фінансових коштів цим країнам в рамках програми "Сприяння у сфері безпеки" для підготовки до вступу до альянсу.

Як повідомляє РІА Новостиз посиланням на секретаріат палати, законопроект під назвою "Акт 2007 року про консолідацію свободи в НАТО" підтриманий конгресменами простою більшістю голосів без електронного голосування. На засіданні, що відбулося 15 березня цей законопроект був затверджений американським сенатом і тепер він буде направлений на підпис президентові США Джорджу Бушу.

У законопроекті заявлена підтримка з боку конгресу США "своєчасному вступу в НАТО Албанії, Хорватії, Грузії, Македонії і України". "Грузія і Україна заявили про своє прагнення вступити в євроатлантичне співтовариство і, зокрема, прагнуть вступити в члени НАТО", - мовиться у документі. За даними авторів законопроекту, Грузія і Україна тісно співпрацюють з альянсом, щоб відповідати його критеріям.

Конгрес США закликає наших союзників у НАТО працювати зі Сполученими Штатами для реалізації тієї ролі, яку НАТО грає в просуванні глобальної безпеки, включаючи продовження підтримки розширенню і прийому в члени гідних держав, особливо за допомогою приєднання Грузії до Плану щодо членства в НАТО, а також через визнання прогресу в просуванні Албанії, Хорватії, Грузії, Македонії і України до виконання вимог і зобов`язань щодо членства в НАТО", - наголошується в тексті схваленого документа.

У ньому також відображене рішення включити ці країни в американську програму "Сприяння у сфері безпеки" в рамках підготовки до вступу в члени Північноатлантичного альянсу, для чого з федерального бюджету США на 2008 рік передбачено виділення "коштів, які будуть необхідні для сприяння Албанії, Хорватії, Грузії, Македонії і Україні".

Згідно з довідкою, підготовленою 9 березня 2007 року бюджетним управлінням конгресу США, витрати з американського федерального бюджету на сприяння Албанії, Хорватії, Грузії, Македонії і Україні для вступу в НАТО складуть у 2008 році в цілому $12 мільйонів. На період з 2008 по 2012 роки управління прогнозує витрати на ці цілі у розмірі $30 мільйонів.