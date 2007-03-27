Азаров: Україні загрожує техногенна катастрофа

Україні загрожує техногенна катастрофа, якщо вона не проведе серйозних реформ. Про це сказав в інтерв’ю Радіо Свободаперший віце-прем‘єр міністр України Микола Азаров. Він проти того, щоб до завершення реформ привертати увагу суспільства до мовного питання, чи болючих сторінок минулого.

"Коли бачиш перед собою такі величезні проблеми, що стоять перед нашою країною... Досить сказати те, що через кілька років нам доведеться зупиняти роботу атомних енергоблоків. Гадаю, що не варто зосереджувати увагу суспільства на тому, що давно минуло. Може воно і вимагає серйозної оцінки та ставлення, але зараз не час створювати музеї радянської окупації. Україна стоїть на порозі практично техногенної катастрофи, якщо не докласти велетенських зусиль до виходу зі стану технічної відсталості, техногенних небезпечних ситуацій і багатьох інших. Ось що ми повинні усвідомлювати передусім.", - зауважив віце-прем‘єр-міністр.