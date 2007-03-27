Кваснєвський: Україна залишається політично непрогнозованою для Європи

«Україна після парламентських виборів не подає чітких політичних сигналів Європейському Союзу». Про це заявив у Львові на Європейському дискусійному форумі колишній президент Польщі Олександр Кваснєвський, передає Радіо Свобода. Відомий політик називає себе адвокатом і порадником України на шляху до ЄС. Публічна дискусія за участі представників української громадськості на теми взаємодії України та Євросоюзу відбулася учора у Львові, а у найближчі дні переміститься на схід – у Дніпропетровськ та Донецьк.

Україна розмінює свій дорогоцінний час на дрібні політичні баталії, замість того, щоб працювати на європейську перспективу, каже Олександр Кваснєвський. Уже рік після виборів, а Україна і далі є для Європи політично непрогнозованою.

Олександр Кваснєвський: «Світ має знати, про що йдеться президентові, прем’єрові, опозиції. Коли я був президентом, змінилось 6 урядів, але завжди польська політика була передбачуваною. Власне, такого сигналу від України потребує європейська спільнота».

Президент і прем’єр мають організувати якнайкращу координацію і співпрацю різних органів влади на користь держави, а українці, водночас мають повірити у себе і знати, що місце України у Європі.

Доповідь колишнього польського президента на тему євроінтеграції України була лаконічною і чіткою. Присутні у Палаці Потоцьких представники влади та громадськості слухали виступ польською мовою, без перекладу, що заімпонувало Олександрові Кваснєвському. Він оцінив це як європейськість Львова і львів’ян, котрі прагнуть порозуміння.

А ось у Дніпропетровську і Донецьку Олександр Кваснєвський виступатиме російською, щоб краще, за його словами, донести до мешканців цих регіонів, важливість вступу України до ЄС і розповісти про ті перспективи, які відкриє європейська спільнота для України.