Що українці думають про легалізацію легких наркотиків

Більшість українців вважають наркоманію серйозною проблемою для свого міста.

Про це свідчать результати дослідження Інституту Горшеніна, передані агентству УНІАН.

Згідно з опитуванням, 89,2% вважають наркоманію серйозною проблемою для свого міста. Не бачать у цьому проблеми 4,9% опитаних, а 5,9% відмовилися відповісти на запитання.

Також більшість українців (83,1%) заявили, що серед членів їхніх родин немає наркозалежних людей. При цьому 11,6% опитаних заявили, що в їх сім`ї є наркоман, а 5,3% відмовилися відповідати на це питання.

Більшість українців (80,2%) заявили, що ніколи не вживали наркотики. Підтвердили наявність такого досвіду лише 3,4%, а 16,4% відмовилися давати таку інформацію.

Більшість громадян України (75,1%) не згодні з тим, що слабкі наркотичні речовини не становлять небезпеки для здоров`я і можуть продаватися і вживатися як тютюн і алкоголь. З них відповідь «точно не згоден» вибрали 46,7% респондентів, «швидше не згоден» - більш як чверть (28,4%). При цьому кожен шостий респондент (16,6%) схильний погодитися з тим, що слабкі наркотичні речовини для здоров`я не є небезпечними. З них відповідь «швидше згоден» дали 11,4%, «точно згоден» - 5,2% опитаних. Важко було відповісти на запитання 8,3% українцям.

У випадку, якби хтось із знайомих став наркоманом, більшість опитаних (83,7%) намагалися б допомогти йому подолати наркотичну залежність. 12,4% респондентів заявили, що спілкуватимуться з цією людиною, як і раніше, а 8,4% респондентів повідомили б про такого знайомого в правоохоронні органи. 5,7% вважають за краще припинити спілкування із знайомим-наркоманом, і така ж кількість опитаних (5,7%) обрали відповідь «інше» на дане питання.

Понад половина громадян України (54,7%) вважають, що кількість наркозалежних людей можна зменшити шляхом посилення контролю над продажем нарко- і психотропних препаратів. Менш як третина (30,2%) виступили за посилення кримінальної відповідальності; 28,6% - за примусове лікування наркоманів, а 17,2% пропонують посилити пропаганду здорового способу життя.

Майже кожен десятий респондент (9,1%) вважає, що легалізація легких наркотиків скоротить кількість наркоманів, 6,7% переконані, що зменшити їх кількість неможливо, а 5,9% опитаних вважають, що ситуацію може поліпшити толерантне ставлення до наркозалежних. Важко відповісти на це запитання 3,2% громадян.

Більшість українців (73,5%) вважають недостатніми заходи, що їх вживають правоохоронні органи для боротьби з наркоманією. З них 42,4% відповіли «точно ні» на це запитання, 31,1% – «швидше ні». При цьому 22,5% громадян вважають, що правоохоронні органи роблять достатньо для боротьби з наркоманією. З них «швидше так» на запитання відповіли 13,3% опитаних, «точно так» – 9,2%. Важко відповісти на це запитання - 4,0% респондентів.

Більшість респондентів (75,2%) вважають, що правоохоронним органам слід посилити боротьбу з незаконним оборотом наркотиків. З них 41,8% вибрали відповідь «швидше так», а 33,4% – «точно так» на це питання. Вважають, що в посиленні діяльності правоохоронних органів в цьому напрямі необхідності немає, 17,6% респондентів. З них 11,2% відповіли «швидше немає» на це питання, а 6,4% - «точно немає». Важко відповісти 7,2% українських громадян.

Інститут Горшеніна проводив телефонне опитування на тему: «Наркоманія в Україні» з 9 по 11 серпня. Загалом відповідно до випадкової вибірки було опитано 800 респондентів у віці від 16 років, у всіх обласних центрах України, містах Києві і Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,8%.