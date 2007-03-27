Міліція арештувала злочинну групу, яка продала сутенерам 40 жінок

12:02, 27 березня 2007
Суспільство
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Потерпілих повернули на батьківщину

МВСУ місті Рівному працівниками міліції затримано семеро місцевих жителів віком 34-44 роки, які організували на території західних областей України мережу з вербування молодих жінок у сексуальне рабство.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, затримані особи упродовж семи останніх років вивезли до країн Європи близько 40 українок, де продали їх сутенерам для сексуальної експлуатації.

Потерпілих повернено на батьківщину.

 

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