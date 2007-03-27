”Мене змусили” - друг Кравченка впевнений, що загиблий залишив підказку

Близький друг і колега загиблого при загадкових обставинах екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Кравченко Костянтин БРИЛЬ, який сьогодні є заступником начальника управління з боротьбі з корупцією ДПАУ, впевнений, що смерть Ю.Кравченка не була самогубством.

Про це К.БРИЛЬ заявив в інтерв`ю газеті «Комсомольская правда в Украине» (Київський випуск, №59 від 27.03.2007р.).

За словами К.БРИЛЯ, могло бути дві схеми вбивства: «Або це зробили за допомогою психотропних і хімічних речовин, які знерухоміли Юрія Федоровича і дали злочинцям можливість затягнути його в гараж і зробити два постріли. Або нападники поставили генералу жорсткі умови. Наприклад, сказали: якщо не пустиш собі кулю в лоб, уб`ємо твоїх дочок. І Юрій Федорович, як справжній чоловік і офіцер, зробив перший постріл самостійно», - сказав К.БРИЛЬ.

При цьому він додав, що напередодні загибелі Ю.Кравченка в розмові вони пригадали, як намагався покінчити життя самогубством начальник УВС Черкаської області генерал КОЧЕГАРОВ, який стріляв собі в щелепу, і тоді, за словами К.БРИЛЯ, Ю.Кравченко сказав: «Хіба так справжні офіцери стріляються, щоб тебе добивали?!».

У зв`язку з цим К.БРИЛЬ припускає, що «в критичний момент він (Ю.Кравченко) пригадав цю розмову і вирішив вчинити аналогічно, щоб змусити злочинців зробити другий постріл. Простіше кажучи, залишити нам підказку: мовляв, мене змусили».

Також К.БРИЛЬ вважає, що злочинців було двоє або троє, «як і має бути за законами проведення спецоперацій». Крім того, він пригадує, що за гаражем Ю.Кравченко лежав сніг, і того дня, коли відбувся злочин, там було дуже багато слідів. «Я пам`ятаю, як переступав ці сліди, щоб колеги-оперативники могли обробити їх (К.БРИЛЬ приїхав на місце трагедії раніше міліції). А за гаражем починалася вільна частина між ділянками. Вона вела (загорожі там не було) на сусідню вулицю. Думаю, туди й пішли вбивці», - вважає К.БРИЛЬ.

За його словами, Ю.Кравченко «відчував небезпеку» і тому весь час носив з собою зброю. Також він стверджує, що «за шефом дуже довго стежили», і що коли напередодні його загибелі вони з друзями провели Ю.Кравченка до будинку, то «помітили машину, в якій сидів «хвіст». Водночас, відповідаючи на запитання, К.БРИЛЬ висловив сумнів з приводу «волі і бажання Генпрокуратури розібратися в цій трагедії».

Також він заявив про «неймовірний тиск», що чиниться після смерті Ю.Кравченка на колег і родичів екс-міністра. «Тетяні Петрівні вже через декілька днів після загибелі чоловіка подзвонив невідомий і сказав: «Рипнешся - хана тобі і твоїм виродкам!» І вона була вимушена виїхати до своєї дочки Олени, яка проживає в Англії», - розповів К.БРИЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня перший заступник начальника головного управління з розслідування особливо важливих справ ГПУ Сергій ДЕНИСЕНКО заявив, що Генеральна прокуратура не має сумнівів у самогубстві Ю.Кравченко.

За словами С.ДЕНИСЕНКА, результати огляду місця, де було знайдено тіло Ю.Кравченка, результати проведеного відтворення ситуації з урахуванням балістичних даних зброї, з якої були зроблені постріли, тілесних пошкоджень, розльоту крапель крові і тому подібного, указують на те, що Ю.Кравченко міг самостійно зробити і другий постріл, оскільки перше поранення не було тяжким і після першого пострілу він не знепритомнів. Крім того, слідчими не було встановлено або знайдено будь-яких доказів, які б указували на те, що на територію домоволодіння, яке належало покійному, могли зайти сторонні особи. Саме тому, як зазначив С.ДЕНИСЕНКО, справу було закрито через відсутність складу злочину. Водночас, блокнота, з якого була вирвана сторінка для написання передсмертної записки, слідство не знайшло.

Довідка УНІАН. Ю.Кравченко був знайдений вранці 4 березня 2005 року на дачі під Києвом мертвим з вогнепальним пораненням. 4 березня на 10.00 він був викликаний на допит в Генпрокуратуру в рамках розслідування справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. На місці загибелі Ю.Кравченка було знайдено передсмертну записку.

24 травня 2005 року Генпрокуратура обнародувала висновок, що самогубство - це остаточна причина смерті Ю.Кравченка.

Водночас 21 липня в 2006 р. А.МЕДВЕДЬКО повідомив, що Генеральна прокуратура України поновила розслідування кримінальної справи про загибель Ю.Кравченка. За його словами, «кримінальна справа за фактом знаходження трупа Кравченка розслідувалася Генпрокуратурою, і було прийнято рішення про її закриття. Але потім це рішення було відмінено”.

4 серпня 2006 року народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з боротьби з корупцією і організованою злочинністю Микола ДЖИГА заявив, що передсмертна записка міністра внутрішніх справ Ю.Кравченка написана почерком іншої людини. «У газетах я бачив фотографію передсмертної записки (до матеріалів справи, як ви розумієте, я доступу не мав). Це не почерк Кравченка - я добре знаю почерк Юрія Федоровича, багато років з ним пропрацював», - сказав М.ДЖИГА.