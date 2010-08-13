У КМДА перевірять зоопарк і візьмуться за ринки

У КМДА очікують результатів чергової перевірки у Київському зоопарку, зокрема, Контрольно-ревізійного управління, на підставі чого буде прийнято рішення про відповідність посаді директора Світлани БЕРЗІНОЇ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції перший заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ.

За його словами, поки конкурс на цю посаду мерія не проводила і не оголошувала. О.ПОПОВ зазначив, що це пов’язано з перевірками, які тривають.

Зокрема, сказав він, зараз діяльність зоопарку вивчає КРУ, у тому числі за дорученням Верховної Ради.

“Я чекаю цих матеріалів, тому що вони зроблять певний аналіз і дадуть можливість об’єктивно оцінити ситуацію. В усьому треба розібратись детально. Якщо в нас будуть претензії до керівництва, то вони будуть абсолютно аргументовані”, - зауважив О.ПОПОВ.

За його словами, у мерії пройде детальне обговорення ситуації, зокрема, щодо джерел фінансування зоопарку, умов утримання тварин, перспектив розвитку, фінансово-економічної ситуації.

Він повідомив, що наступного тижня планує вивчити ситуацію з усіма проблебними комунальними підприємствами столиці, у тому числі ринками.

"У нас близько 200 комунальних підприємств. І попередній аналіз показав, що багато з них працюють сьогодні дуже неефективно. Замість того, щоб комунальні підприємства давали податки в місцевий бюджет, місто сьогодні має ситуацію, що нам потрібно виділяти додатковий ресурс, щоб забезпечити економічну стабільність”, - сказав О.ПОПОВ.

Він повідомив, що дав доручення направити балансову комісію на кожне комунальне підприємство і визначити перспективи. “Це або ліквідувати підприємство, якщо немає перспективи його розвитку, або визначити заходи по стабілізації роботи, або замінити керівників тощо. Тобто члени комісії визначать пропозиції відносно того чи іншого підприємства”, - пояснив О.ПОПОВ.

Повертаючись до питання Київського зоопарку, він заспокоїв, що звіринцю ліквідація не загрожує.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відсторонив директора зоопарку С.БЕРЗІНУ від виконання службових обов`язків на час проведення розслідування причин смерті низки тварин у звіринці.

5 липня С.БЕРЗІНА повідомила, що повернулася на посаду директора зоопарку. "Я знову обіймаю свою посаду після того, як завершилася місячна перевірка з приводу загибелі тварин у зоопарку", - заявила вона. С.БЕРЗІНА при цьому відзначила, що офіційно перебуває на своєму робочому місці з 2 липня.

Представники столичної влади, зокрема, О.ПОПОВ і на той час заступник голови КМДА Ігор ДОБРУЦЬКИЙ, який очолював одну із спецкомісій по встановленню причин смерті тварин, заявляли, що зоопарку потрібен новий керівник.

26 квітня у Київському зоопарку помер азіатський слон Бой. Директор зоопарку стверджувала, що тварину отруїли. За її словами, причиною смерті слона могла стати токсична отрута, яка спричиняє порушення згортання крові. На початку травня у столичному зоопарку заявили, що невідомі намагалися отруїти яків.

25 травня у звіринці помер верблюд. Причиною смерті тварини, за словами С.БЕРЗІНОЇ, стало отруєння.

30 травня у зоопарку помер бізон. Фахівці зоосаду вважають, що смерть тварини не випадкова.

Водночас керівник прес-служби ГУ МВС України в Києві Володимир ПОЛІЩУК заявляв, що слон і верблюд у Київському Зоопарку померли не від отруєння. Проте висновки експертної комісії з розслідування причин смерті слона говорять, що, згідно з протоколом комісії, причиною смерті тварини став токсичний шок, спричинений отруєнням.