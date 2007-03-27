Ахметов балує себе супом з коров`ячих хвостів

Шеф-кухар японського ресторану при донецькому готелі «Донбас-Килим» Раїс Ласіт другий тиждень поспіль приїжджає на вихідні до Києва. Свою майстерність він демонструє на фестивалі національних кухонь, який проходить в київському «Білліне Барі» при готелі "Опера".

Кореспондентові газети “Дєло” Раїс Ласіт розповів про вподобання своїх клієнтів:

"– У мене є один клієнт з Тунісу, який вже 13 років живе в Донецьку. Щодня він приходить до нашого ресторану і обов`язково просить приготувати те, чого немає в меню. Я маю право йому відмовити, але я професіонал, тому не можу сказати «ні». Крім того, мені подобається експериментувати.

Недавно він приніс коров`ячий хвіст. Вже не знаю, де він його узяв. Навіть у Україні їх не їдять — віддають собакам. І на базарах хвости не продають. А він десь знайшов — на цілих 2 кг Говорить: «Приготуй мені з нього що-небудь». Я варив його 6 годин, щоб хвіст став м`яким. Додав імбир, мускатний горіх, перець. І в результаті вийшло смачно. Клієнтові дуже сподобалося. Я навіть вирішив внести суп з коров`ячих хвостів в меню. Коштує він 50 грн.

Пару разів пробував цей суп Рінат Ахметов, власник «Донбасс-паласа».

– Сподобалося?

– Сказав, що так.

– А що Ахметов замовляє у вас найчастіше?

– Рінат Ахметов часто приходить в наш ресторан. Зазвичай замовляє сашимі з лосося і каліфорнійський ролл. Любить яловичину на тепані.

– Він вимогливий у їжі?

– Ні, дуже простій. Головне, щоб було смачно і все свіжіше."