У Севастополі корабель ЧФ РФ здійснив несанкціонований постріл

У Севастополі вчора в другій половині дня великий десантний корабель (ВДК) Чорноморського флоту Російської Федерації „Цезарь Куников” біля причалу Мінна стінка (неподалік центральної площі Нахімова) під час тренувань здійснив несанкціонований постріл артилерійським снарядом.

Про це кореспонденту УНІАН повідомило поінформоване військове джерело. За інформацією джерела, 57-міліметровий снаряд полетів в бік приміського селища Сахарна головка і розірвався в повітрі. Постраждалих немає. Також, за інформацією джерела, командування ЧФ РФ повідомило про інцидент керівництво міста.

Перевірити дану інформацію в прес-службі ЧФ РФ не вдалося.