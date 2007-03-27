У відділенні ”Укрсиббанку” одна людина вбита, двоє - поранені

15:48, 27 березня 2007
Суспільство
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Трагедія сталася вранці

В результаті інциденту в одному із запорізьких відділень  "Укрсиббанку" убита одна і поранено двоє людей.

Як повідомило джерело в правоохоронних органах, вранці у вівторок, 27 березня, до початку роботи у відділення банку зайшов чоловік, який раніше працював у воєнізованій охороні Державної служби охорони (ДСО) і ніс службу саме в цьому відділенні банку.

Між ним і охоронцем ДСО, що був на чергуванні у відділенні банку, відбувся конфлікт. В ході інциденту  чоловік, який прийшов, наніс ножові поранення охоронцеві банку і прибиральниці, яка знаходилася поряд . Охоронець ДСО застосував табельну зброю і смертельно поранив чоловіка.

Поранений охоронець і прибиральниця госпіталізовані, їх життя, за даними джерела, поза небезпекою.

За фактом того, що трапилося, порушена  кримінальна справа, проте поки співробітники правоохоронних органів від офіційних коментарів утримуються.

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