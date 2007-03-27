Жванія не розлучиться зі ”зброєю від Луценка” до кінця життя

Народний депутат України Давид ЖВАНІЯ стверджує, що оскаржив у суді вимогу прокуратури здати нагородну зброю, видану йому в Міністерстві внутрішніх справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

За словами Д.ЖВАНІЇ, він вже неодноразово одержував з боку прокуратури такого роду офіційні вимоги і тому «подав до суду, оскільки вважаю незаконним рішення…», сказав депутат.

За його словами, «нагородна зброя надається на зберігання (особі, якій вона видана – УНІАН) до кінця життя».

Як повідомляв УНІАН, колишнього міністра закордонних справ Юрія ЛУЦЕНКА Генпрокуратура обвинувачує в незаконній видачі нагородної зброї. Раніше Д.ЖВАНІЯ визнав, що Ю.ЛУЦЕНКО і йому видав нагородну зброю.