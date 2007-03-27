Курочкіна і його конвоїра поранили у дворі суду

У Києві, в дворі Святошинського суду був поранений підсудний, російський бізнесмен Максим КУРОЧКІН.

Як повідомили УНІАН в Центрі громадських зв’язків Головного управління Міністерства внутрішніх справ України у місті Києві, сьогодні, близько 16.40, по завершенні другого засідання Святошинського районного суду, який розглядає справу за обвинуваченням у вимаганні 10 тис. доларів російським бізнесменом Максимом КУРОЧКІНИМ, у внутрішньому дворі суду невідомим було поранено підсудного і співробітника конвою.

Постріли пролунали після того як конвой вивів підсудного у внутрішній двір суду для відправлення його до слідчого ізолятора номер 13, де він перебуває з 20 листопада 2006 року.

За інформацією ЦГЗ, на разі в Києві введено співробітниками міліції план «Сирена» для встановлення осіб, які скоїли постріли. Втім, як стало відомо УНІАН з поінформованих джерел, працівника міліції було поранено в груди і госпіталізовано. Що стосується М.КУРОЧКІНА, то ступінь його поранення наразі не відомий.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада 2006 року М.КУРОЧКІН був затриманий у міжнародному аеропорту «Бориспіль» за постановою Голосіївського райсуду Києва. За даними Національного центрального бюро Інтерполу в Україні, М.КУРОЧКІН підозрюється в причетності до скоєння двох злочинів, передбачених ч. 2 ст.189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

23 листопада Голосіївський райсуд Києва обрав запобіжним заходом для М.КУРОЧКІНА утримання під вартою строком на два місяці.

24 листопада адвокати М.КУРОЧКІНА направили до Генеральної прокуратури України клопотання з проханням взяти з Головного слідчого управління УМВД у місті Києві до свого провадження справу їхнього підзахисного.

30 листопада Апеляційний суд Києва не задовольнив скаргу адвокатів М.КУРОЧКІНА на постанову Голосіївського райсуду і ухвалив рішення залишити його під вартою.

18 січня 2007 р. Голосіївський районний суд Києва подовжив ще на місяць арешт М.КУРОЧКІНУ.

20 лютого від адвокатів М.КУРОЧКІНА стало відомо, що Головне слідче управління УМВС України у м. Києві та прокуратура передали до Святошинського райсуду кримінальну справу стосовно М.КУРОЧКІНА за вимагання грошей.