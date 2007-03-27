КУРОЧКІН ПОМЕР БІЛЯ СУДУ

Внаслідок інциденту, який стався сьогодні під час чергового розгляду справи російського бізнесмена Максима КУРОЧКІНА у Святошинському суді м. Києва, після виведення конвоєм підсудного у внутрішній двір суду, підсудний був застрелений невідомою особою.

Цю інформацію підтвердили УНІАН у керівництві Міністерства внутрішніх справ України.

У той же час, як зазначають поінформовані джерела, за попередньою інформацією від співробітників правоохоронних органів, постріл в М.КУРОЧКІНА та сержанта конвойної служби, який його супроводжував, було зроблено з одного з будинків, розташованих поблизу суду.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада 2006 року М.КУРОЧКІН був затриманий у міжнародному аеропорту «Бориспіль» за постановою Голосіївського райсуду Києва. За даними Національного центрального бюро Інтерполу в Україні, М.КУРОЧКІН підозрюється в причетності до скоєння двох злочинів, передбачених ч. 2 ст.189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

23 листопада Голосіївський райсуд Києва обрав запобіжним заходом для М.КУРОЧКІНА утримання під вартою строком на два місяці.

24 листопада адвокати М.КУРОЧКІНА направили до Генеральної прокуратури України клопотання з проханням взяти з Головного слідчого управління УМВД у місті Києві до свого провадження справу їхнього підзахисного.

30 листопада Апеляційний суд Києва не задовольнив скаргу адвокатів М.КУРОЧКІНА на постанову Голосіївського райсуду і ухвалив рішення залишити його під вартою.

18 січня 2007 р. Голосіївський районний суд Києва подовжив ще на місяць арешт М.КУРОЧКІНУ.

20 лютого від адвокатів М.КУРОЧКІНА стало відомо, що Головне слідче управління УМВС України у м. Києві та прокуратура передали до Святошинського райсуду кримінальну справу стосовно М.КУРОЧКІНА за вимагання грошей.