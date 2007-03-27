Батьки Курочкіна повертаються з аеропорту

Батьки загиблого російського бізнесмена Максима Курочкіна, які вже прямували до аеропорту, повертаються до Святошинського райсуду Києва.

Зараз будівлю суду очеплено, на місце прибули криміналісти.

Як відомо, близько 16.40 у внутрішньому дворі райсуду невідомим було застрелено Курочкіна та поранено співробітника конвою.

Тіло загиблого знаходиться у приміщенні суду.

Українська правда