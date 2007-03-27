Батьки Курочкіна повертаються з аеропорту
18:12, 27 березня 2007Суспільство
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До суду прибули криміналісти
Батьки загиблого російського бізнесмена Максима Курочкіна, які вже прямували до аеропорту, повертаються до Святошинського райсуду Києва.
Зараз будівлю суду очеплено, на місце прибули криміналісти.
Як відомо, близько 16.40 у внутрішньому дворі райсуду невідомим було застрелено Курочкіна та поранено співробітника конвою.
Тіло загиблого знаходиться у приміщенні суду.
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