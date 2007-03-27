Курочкіна застрелили прямо в серце

Російського бізнесмена Максима Курочкіна було застрелено сьогодні у внутрішньому дворі Святошинського районного суду м. Києва. Він помер від вогнепального поранення в область серця.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в м. Києві.

За словами співробітників ЦГЗ, отримавши поранення, М.Курочкін пожив ще кілька хвилин і помер.

Співробітника конвою, який також отримав два вогнепальних поранення у черевну порожнину зліва, наразі прооперовано.

У той же час, як стало відомо УНІАН від поінформованих джерел у органах внутрішніх справ, на горищі дев’ятиповерхівки, розташованої навпроти будівлі суду, співробітниками правоохоронних органів було знайдено, за попередніми даними, саморобну рушницю.

Зараз на місці події перебуває прокурор Києва Євген БЛАЖІВСЬКИЙ, заступник міністра внутрішніх справ України, начальник Департаменту кримінальної міліції Микола КУП`ЯНСЬКИЙ та начальник ГУБОЗ МВС України Ігор БІЛОЗУБ.