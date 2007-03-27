На шахті ім.Дзержинського ще ліквідують вчорашню пожежу

На шахті ім.Дзержинського ДП «Ровенькиантрацит» триває ліквідація пожежі.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила керівник прес-служби територіального управління Держгірпромнагляду в Луганській області Ольга НЕГРЕБЕЦЬКА.

За її словами, з метою локалізації пожежі зводяться капітальні перемички, під землею працює 229 чоловік.

За фактом аварії створено комісію, яка має з’ясувати причину пожежі. Очолює комісію технічний директор ДП «Ровенькиантрацит» Юрій МОЛІБОРСЬКИЙ. Видобуток на шахті буде поновлено лише після створення усіх необхідних умов для забезпечення безпеки праці.

За попередніми висновками, загоряння сталося внаслідок порушення заходів безпеки під час проведення несанкціонованих вогневих робіт, зокрема, розрізання металевих конструкцій в 704 вентиляційному штреку.

Як повідомляв УНІАН, на шахті імені Дзержинського ДП “Ровенькиантрацит” вчора, 26 березня о 14.33 виникла пожежа, гірничорятувальники благополучно вивели на поверхню 634 гірників, які на момент пожежі перебували у шахті.