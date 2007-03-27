Порушено кримінальну справу за фактом навмисного вбивства Курочкіна

Прокуратура Києва порушила кримінальну справу за фактом навмисного вбивства російського бізнесмена Максима Курочкіна.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив прокурор м. Києва Євген БЛАЖІВСЬКИЙ.

«Порушено кримінальну справу за навмисне вбивство (мається на увазі ст. 115 Кримінального кодексу України). Іде огляд місця пригоди. Все, що виявляється (докази – УНІАН), фіксується", - сказав прокурор.

Як повідомляв УНІАН, М.Курочкіна було застрелено сьогодні у внутрішньому дворі Святошинського районного суду м. Києва, який розглядав кримінальну справу, порушено проти нього за фактом здирництва. М.Курочкін помер від вогнепального поранення в серце. Також отримав два вогнепальні поранення у черевну порожнину співробітник конвою.

За попередніми даними, постріли було зроблено з будинку, розташованого навпроти суду.