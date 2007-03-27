У будинку, з якого стріляли в Курочкіна, знайшли гвинтівку з оптичним прицілом
20:12, 27 березня 2007Суспільство
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Експерти винесли зброю в чохлі з-під гітари
Співробітники експертної служби МВС України знайшли гвинтівку та підставку для стрільби з неї в одному з приміщень 9-типоверхового будинку, розташованого навпроти Святошинського райсуду м. Києва, де сьогодні було вбито російського бізнесмена Максима Курочкіна.
Як передає кореспондент УНІАН, експерти винесли цю гвинтівку в чохлі з-під гітари та поклали у свій автомобіль.
У той же час, як стало відомо з поінформованих джерел, ця зброя була з оптичним прицілом.
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