У Москві затримали українців, які намагалися продати своє немовля

Міліціонери затримали на південному сході Москви чоловіка і жінку, громадян України, підозрюваних у спробі продажу своєї новонародженої дитини.

Про це повідомляє РІА «Новости»з посиланням на джерело в правоохоронних органах Москви.

За його словами, оперативники карного розшуку затримали підозрюваних у вівторок.

"Дитину мати та її співмешканець мали намір продати за 15 тисяч доларів. Дівчинка направлена в дитячий будинок, її стан не викликає у лікарів побоювань", - сказало джерело.

Стосовно затриманих порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 127.1 Кримінального кодексу РФ (торгівля людьми), яка припускає позбавлення волі на строк до 10 років.