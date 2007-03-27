Янукович: Україна зробить усе для протидії торгівлі немовлятами

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Україна зробить усе для протидії торгівлі немовлятами.

Про це він сказав сьогодні, відповідаючи на запитання депутатів Європарламенту - членів комітету з закордонних відносин.

Як передає власний кореспондент УНІАН, прем’єр зазначив, що відповідні українські органи – такі, як СБУ та МВС, ведуть розслідування і є всі необхідні доручення.

«Але слід боротись тут і з покупцями», - сказав прем’єр.

Він також зазначив, що в багатьох питаннях боротьба з торгівлею немовлятами потребує змін до законодавства, чим українська влада збирається зайнятися найближчим часом.

Крім того, за його словами, це і питання рівня життя, який уряд збирається покращувати з метою зниження незаконної торгівлі немовлятами.