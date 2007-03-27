Ющенко попереджав Януковича про повернення кілерства в нинішню Україну

Сьогоднішнє замовне вбивство у районному суді Києва підсудного Максима КУРОЧКІНА вкотре підтвердило, що останнім часом криміналітет у нашій країні почувається все вільніше і діє дедалі зухваліше.

Про це, як повідомили УНІАН в офіційному інтернет-представництві Президента України, заявив глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА. «Цю гірку правду слід визнати, передусім, міліції та прокуратурі», – наголосив В.БАЛОГА.

Глава Секретаріату відзначив, що 23 березня Президент України Віктор ЮЩЕНКО надіслав прем`єр-міністру Віктору ЯНУКОВИЧУ лист, в якому висловив стурбованість сплеском замовних убивств в Україні. «Сьогоднішній розстріл Максима Курочкіна на території райсуду столиці став трагічним підтвердженням того, що кілерство знову стає звичним атрибутом життя», – вважає В.БАЛОГА.

«Смерть підсудного напередодні оголошення вироку – професійний виклик міліції. Із залу суду шлях або на волю, або до в`язниці, але не на цвинтар», – зазначив глава Секретаріату Президента. Він звернув увагу, що на високі посади в Міністерство внутрішніх справ призначено людей, які часто називають себе професіоналами. «Нехай ці профі на ділі покажуть суспільству, чого вони варті, і знайдуть вбивць Курочкіна та замовників цього злочину», – резюмував В.БАЛОГА.

Водночас, на його думку, важливо припинити активізацію криміналітету, аби заспокоїти суспільство. «Завданням номер один для МВС має стати викорінення гангстеризму в Україні», – переконаний В.БАЛОГА.