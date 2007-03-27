У Харкові має розпочатися суд за фактом побиття людей на вул. Клочковській

Завтра у Дзержинському суді м. Харкова має розпочатися попереднє слухання справи за подіями на вул. Клочківській, 197, що відбулися 16 грудня 2006 р. і в ході яких сталося побиття людей.

Як повідомив на брифінгу лідер Громадського руху «Міський дозор» Владислав ПРОТАС, слухання проходитиме за матеріалами справи, яка була порушена органами міліції за статтею «хуліганство».

При цьому у В.ПРОТАСА викликало здивування те, що «лише випадково у понеділок увечері стало відомо про початок слухання справи у середу» і що «ні потерпілі, ні адвокати не отримували повісток до суду».

В.ПРОТАС висловив незгоду, що справа в суді розглядається за статтею «хуліганство», а не за статтею «масові заворушення», яка була спочатку порушена Службою безпеки України. За його словами, у бійках на Клочківській постраждало 26 людей – «їм були нанесені середні і тяжкі тілесні ушкодження, багато ще знаходяться на лікуванні», і це не може кваліфікуватися як «просте хуліганство».

Крім того, за даними В.ПРОТАСА, зараз у розшуку знаходяться 50 людей, «і їх не можуть знайти», тоді як «лише 10 з них були затримані».

Лідер «Міського дозору» вважає, що весь хід подій свідчить про те, що керівники Харкова, які були присутні на мітингу 16 грудня, намагаються, як він вважає, «зам’яти справу». Він запропонував журналістам прийти на початок засідання суду у середу, де, на його думку, буде багато несподіванок.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня 2006 р. у Харкові після мітингу проти будівництва торгового комплексу по вул. Клочківській, 197, сталися масові сутички і побиття громадян.

Кримінальну справу за фактом масових заворушень у Харкові, що сталися 16 грудня ц.р., порушила Служба безпеки України за ч. 1 ст. 294 Кримінального кодексу України (організація масових заворушень, що супроводжувалися насильством над особою, а також активна участь у масових заворушеннях). Згодом кримінальні справі за фактами службової недбалості працівників міліції та хуліганства порушили прокуратура Харківської області та Головне управління МВС України в Харківській області.

24 січня 2007 р. прокурор Харківської області Василь СИНЧУК повідомив, що прокуратура припинила розслідування справи за статтею про масові заворушення, яку порушила СБУ, за відсутністю складу злочину.

Пізніше Верховна рада України не змогла утворити Тимчасову слідчу комісію для розслідування подій 16 грудня у Харкові. Сьогодні у ВРУ зареєстровано ще один проект постанови про ТСК для вивчення подій на вул. Клочківській, 197.