Російський експерт: в Росії зверху влада, а в Україні - бізнес

Російський журналіст і медіа-експерт Матвій ГАНАПОЛЬСЬКИЙ вважає, що відмінність між українськими і російськими ЗМІ така ж, як і між політикою цих двох держав: у Росії влада «вишиковує» бізнес і ЗМІ, в Україні – бізнес «вишиковує» владу та журналістів.

Таку думку він висловив у ефірі телеканалу ТВі, повідомляє прес-служба каналу.

При цьому М.ГАНАПОЛЬСЬКИЙ порадив українським журналістам пам’ятати, що президентський термін – короткий, і усіх грошей не заробиш.

На його переконання, журналіст має вірити в Бога і дивитися на людей. “Саме тоді отримуєш внутрішню свободу”, – зазначив російський медійник.

Також М.ГАНАПОЛЬСЬКИЙ звернувся до українських колег українською: «Шануймося, браття, бо ми того варті!»