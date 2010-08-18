Російський експерт: в Росії зверху влада, а в Україні - бізнес
Коментар на TBi
Російський журналіст і медіа-експерт Матвій ГАНАПОЛЬСЬКИЙ вважає, що відмінність між українськими і російськими ЗМІ така ж, як і між політикою цих двох держав: у Росії влада «вишиковує» бізнес і ЗМІ, в Україні – бізнес «вишиковує» владу та журналістів.
Таку думку він висловив у ефірі телеканалу ТВі, повідомляє прес-служба каналу.
При цьому М.ГАНАПОЛЬСЬКИЙ порадив українським журналістам пам’ятати, що президентський термін – короткий, і усіх грошей не заробиш.
На його переконання, журналіст має вірити в Бога і дивитися на людей. “Саме тоді отримуєш внутрішню свободу”, – зазначив російський медійник.
Також М.ГАНАПОЛЬСЬКИЙ звернувся до українських колег українською: «Шануймося, браття, бо ми того варті!»