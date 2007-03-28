Депутатам Європарламенту сподобався виступ Януковича

У європейському парламенті загалом позитивно оцінили виступ прем’єр-міністра України Віктора Януковича на засіданні комітету з міжнародних питань у вівторок. Про це “Німецькій хвилі” повідомив віце-президент Європарламенту Марек Сівець.

За словами Марека Сівця, Віктор Янукович відвідав засідання разом із новим главою зовнішньополітичного відомства України Арсенієм Яценюком. І таким чином вони продемонстрували певну єдність української влади. На думку віце-президента Європарламенту, виступ Януковича, у якому він повідомив про європейські прагнення України, добре сприйняли представники різних політичних сил. “Він подавав себе, як європеєць, в якого немає упереджень. А члени Європарламенту це завжди вітають”. Сівець зауважив, що він не знає, наскільки справді проєвропейським є український прем’єр. Але у тому що він говорить, і в тому, що робить “Партія регіонів”, простежується усе більше і більше європейський підхід, вважає віце-президент Європарламенту.